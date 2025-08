Virtus Ragusa, confermato Giovanni Tumino: il talento 2007 pronto a prendersi la scena nella stagione 2025/26

La Virtus Ragusa riparte dal suo vivaio e lo fa con un segnale forte: Giovanni Tumino sarà ancora in maglia biancoblu per la stagione 2025/26. Playmaker classe 2007, ragusano doc, Tumino è uno dei prodotti più brillanti del settore giovanile ibleo e dopo un’annata in costante crescita si prepara a giocare un ruolo sempre più rilevante nel roster della prima squadra.

Lo scorso anno, sotto la guida dello staff tecnico della Virtus, Tumino ha collezionato 25 presenze in Serie B Nazionale, con una media di 7,6 minuti a partita, dimostrando maturità, visione di gioco e intensità difensiva. Ogni volta chiamato in causa, ha risposto presente, confermando di essere pronto per il salto di qualità.

Ma il percorso di Tumino non si è fermato alla prima squadra. Il giovane regista è stato leader nella formazione di Prima Divisione, portando i suoi compagni fino a una semifinale combattutissima contro la Pgs Sales Catania. Non solo: ha brillato anche con la Virtus Academy, vincendo il titolo regionale Under 19 Gold e trascinando i suoi fino alla finale nazionale di Conference, con prestazioni da protagonista nelle vittorie su Portici e Novipiù Campus Piemonte, prima dello stop solo all’ultimo atto contro Ozzano.

“Sono davvero felice di essere stato confermato in maglia Virtus per la prossima stagione – ha dichiarato Tumino –. È un onore poter continuare a crescere qui a Ragusa. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo, migliorare ogni giorno e contribuire il più possibile ai successi della squadra. Ringrazio il club per la fiducia e non vedo l’ora di tornare in campo.”

Con la conferma di Tumino, la Virtus Ragusa ribadisce la centralità del proprio settore giovanile e investe nel futuro con concretezza. Un futuro che, con giovani come Giovanni, promette scintille.

