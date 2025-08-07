Virtus Ragusa, colpo in regia: arriva Tommaso Lanzi

La Virtus Ragusa mette a segno un innesto di qualità e prospettiva per la nuova stagione: Tommaso Lanzi, play-guardia classe 2002, è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro. Cresciuto nel vivaio di Cantù e reduce da una stagione solida alla Bakery Piacenza, Lanzi arriva in Sicilia con l’obiettivo di portare energia, visione di gioco e pericolosità offensiva, soprattutto dall’arco.

Nativo di Como, 183 cm per 76 kg, il giovane regista ha chiuso l’ultima stagione in Serie B Nazionale con 8,4 punti di media e un ottimo 35% da tre, dimostrando concretezza e maturità. Non è passato inosservato neppure al PalaPadua, dove proprio contro la Virtus aveva brillato con 8 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

La sua miglior prestazione stagionale è datata 15 gennaio, quando contro Crema ha messo a referto 19 punti e 22 di valutazione, a testimonianza di un potenziale offensivo ancora tutto da esplorare.

Ma non è solo l’ultima stagione a raccontare chi è Lanzi. Il nuovo innesto virtussino vanta un percorso giovanile di altissimo livello: scudetto Under 16 con Cantù nel 2017/18, al fianco di un certo Gabriele Procida, oggi al Real Madrid. In quella cavalcata tricolore viaggiava a 10,8 punti di media, con 12 messi a segno nella finalissima.

Il salto tra i grandi arriva nel 2020/21 con l’esordio in Serie A, sempre con la maglia di Cantù. Da lì un percorso di crescita costante tra Serie C Silver, A2 con Biella e un triennio formativo a Bernareggio in Serie B, prima dell’approdo a Piacenza.

Ora la sfida si chiama Virtus Ragusa, e le parole del giocatore sono cariche di entusiasmo:

“Sono davvero felice ed entusiasta di entrare a far parte di questa squadra. Le sensazioni sono state positive fin da subito e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo. Le mie caratteristiche? Leadership, visione di gioco e tiro da tre. L’obiettivo è chiaro: dare il massimo ogni giorno e puntare in alto. Forza Virtus!”

Con l’arrivo di Lanzi, la Virtus aggiunge al roster un tassello prezioso: un giovane con esperienza, personalità e margini di crescita importanti. Un play moderno, capace di alternare regia e finalizzazione, e pronto a prendersi la scena in una piazza ambiziosa come Ragusa.

