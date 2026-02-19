Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Virtus Ragusa: Brown e il segreto della ripartenza. “Le difficoltà ci hanno compattato”
19 Feb 2026 19:27
Il ritorno alla vittoria contro Molfetta, domenica scorsa, è stata l’occasione per rivedere un Marcus Brown in grande spolvero. L’americano, che già nella trasferta di Brindisi aveva provato a trascinare la squadra (invano), ha disputato un grande primo tempo e alla fine si è rivelato decisivo con una prestazione da 21 punti, con l’80 per cento da due e 6 assist. Numeri che hanno contribuito al ritorno alla vittoria della SuperConveniente Virtus Ragusa dopo due k.o. consecutivi.
“Con Molfetta è stata una bella partita – spiega Brown – Sapevamo che era importante e vincerla nel finale è stato esaltante. Dal terzo quarto abbiamo giocato meglio in difesa. Finalmente siamo tutti a disposizione, e in questo modo ognuno di noi può aiutare in momenti diversi della partita. Domenica scorsa l’abbiamo dimostrato”.
La crescita di Adeola, la solidità di Lanzi, la presenza sotto i ferri di Piscetta e l’ottimo contributo di Fabi (nonostante le condizioni fisiche non perfette), senza dimenticare il salto di qualità difensivo dopo l’intervallo, hanno consentito alla Virtus di sganciarsi nel punteggio e poi di controllare i tentativi di rimonta degli avversari.
“Dopo due sconfitte consecutive – analizza Brown – sarebbe stato facile perdere fiducia o scaricare la colpa su qualcuno. Invece siamo rimasti uniti e ci siamo concentrati sul lavoro durante la settimana, prestando attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza e aiutano a vincere. Nei momenti difficili abbiamo dimostrato di saperci compattare e di continuare a lavorare con l’obiettivo chiaro in testa”. La Virtus tornerà in campo domenica alle 18.00 nel derby in trasferta contro Barcellona.
