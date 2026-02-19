Virtus Ragusa: Brown e il segreto della ripartenza. “Le difficoltà ci hanno compattato”

Il ritorno alla vittoria contro Molfetta, domenica scorsa, è stata l’occasione per rivedere un Marcus Brown in grande spolvero. L’americano, che già nella trasferta di Brindisi aveva provato a trascinare la squadra (invano), ha disputato un grande primo tempo e alla fine si è rivelato decisivo con una prestazione da 21 punti, con l’80 per cento da due e 6 assist. Numeri che hanno contribuito al ritorno alla vittoria della SuperConveniente Virtus Ragusa dopo due k.o. consecutivi.

“Con Molfetta è stata una bella partita – spiega Brown – Sapevamo che era importante e vincerla nel finale è stato esaltante. Dal terzo quarto abbiamo giocato meglio in difesa. Finalmente siamo tutti a disposizione, e in questo modo ognuno di noi può aiutare in momenti diversi della partita. Domenica scorsa l’abbiamo dimostrato”.

La crescita di Adeola, la solidità di Lanzi, la presenza sotto i ferri di Piscetta e l’ottimo contributo di Fabi (nonostante le condizioni fisiche non perfette), senza dimenticare il salto di qualità difensivo dopo l’intervallo, hanno consentito alla Virtus di sganciarsi nel punteggio e poi di controllare i tentativi di rimonta degli avversari.

“Dopo due sconfitte consecutive – analizza Brown – sarebbe stato facile perdere fiducia o scaricare la colpa su qualcuno. Invece siamo rimasti uniti e ci siamo concentrati sul lavoro durante la settimana, prestando attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza e aiutano a vincere. Nei momenti difficili abbiamo dimostrato di saperci compattare e di continuare a lavorare con l’obiettivo chiaro in testa”. La Virtus tornerà in campo domenica alle 18.00 nel derby in trasferta contro Barcellona.



