Virtus Ragusa, al Pala Balestrazzi arriva Bari: obiettivo allungo in vetta

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo domenica alle 18 sul parquet del Pala Balestrazzi per affrontare la Tecnoeleva Adria Bari, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, girone F. Una sfida che sulla carta sorride ai ragusani, ma che nasconde insidie da non sottovalutare.

I pugliesi occupano attualmente l’ultimo posto in classifica, appaiati a Rende, con appena due vittorie stagionali. I numeri raccontano una squadra in difficoltà: 73,6 punti segnati di media a fronte di 88,4 subiti e una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive. L’ultimo successo risale al 14 dicembre, quando Bari si impose in casa contro Mola. Nel match d’andata al PalaPadua, la Virtus Ragusa riuscì comunque a imporsi per 83-74, trascinata dai 19 punti di Lanzi e Brown.

Classifica e statistiche, però, non devono trarre in inganno. La Tecnoeleva di coach Carolillo ha cambiato volto nelle ultime settimane, rinforzando sensibilmente il roster. Il perno offensivo resta Francesco Grassi, miglior realizzatore con 17,7 punti di media. A novembre è arrivato il lungo serbo Lazar Vujic, che garantisce fisicità sotto canestro con 9 punti e 7,3 rimbalzi a gara. A dicembre si è aggiunto Vasilije Musikic, ala forte ex Piazza Armerina, già a quota 15,6 punti di media, mentre l’ultimo innesto è l’esperto playmaker Diego Garcia, classe 1992, che nelle prime due gare ha prodotto 13 punti e 7 assist di media, portando ordine ed esperienza alla manovra barese.

La SuperConveniente Virtus Ragusa si presenta all’appuntamento da capolista solitaria, con due punti di vantaggio su Reggio Calabria, reduce da due successi consecutivi. L’obiettivo è chiaro: difendere il primato e allungare ulteriormente in classifica sfruttando il fattore campo. Restano da monitorare le condizioni di Emmanuel Adeola, uscito dolorante nell’ultimo match contro Monopoli, ma lo staff tecnico confida di avere risposte positive nelle ore che precedono la gara.

La direzione di gara è affidata agli arbitri Fabrizio Farina Valaori di Brindisi e Aldo Procacci di Corato. Palla a due alle 18, con la Virtus chiamata a confermare solidità, concentrazione e fame di vittoria davanti al proprio pubblico.

