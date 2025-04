Virtus Ragusa, a Vicenza il primo match point salvezza: serve una vittoria per i playout

Il countdown dice -4: sono le gare che separano la Virtus Ragusa dalla fine della stagione regolare in Serie B Old Wild West. Ma alla squadra di coach Recupido basta una sola vittoria per blindare la penultima posizione e accedere ai playout salvezza, grazie ai 4 punti di vantaggio su Saronno e alla differenza canestri favorevole nel doppio confronto diretto.

Il primo match point arriva domenica, con la delicata trasferta in casa della Civitus Vicenza. La palla a due è fissata per le 17:00, nella sfida valida per la 35ª giornata. Nella gara d’andata, Ragusa colse proprio contro Vicenza la prima vittoria stagionale (67-62), dopo quattro sconfitte consecutive in avvio. Protagonista assoluto fu Bertocco, autore di 22 punti.

Un test impegnativo in casa di una squadra solida

La sfida in terra veneta si preannuncia complicata. La Civitus Vicenza, guidata da coach Ghirelli, è formazione solida tra le mura amiche: 12 vittorie e 5 sconfitte il bilancio interno, con scalpi importanti come quello di Treviglio. Il team arriva da un buon momento, con 3 successi nelle ultime 4 gare.

Tra i protagonisti vicentini spicca Almansi (14,9 punti di media in 28 minuti), il lungo Ucles (8,8 rimbalzi di media, tra i migliori del girone) e il tiratore Gasparin, che viaggia con un ottimo 42% da tre. Curiosità in più: tra le fila della Civitus gioca anche Mattia Da Campo, ex Virtus.

Virtus altalenante ma efficace in trasferta

Ragusa, reduce da due sconfitte (contro Fiorenzuola e nel derby con Capo d’Orlando), ha però dimostrato di saper vincere anche lontano dal PalaPadua, con colpi pesanti a Desio, Saronno e Fiorenzuola. Dopo Vicenza, ci saranno due match casalinghi contro Mestre e Casale, prima della chiusura a Legnano contro i Knights.

La sfida di Vicenza sarà arbitrata dai signori Foschini di Russi e Forconi di Faenza, entrambi della provincia di Ravenna. Diretta streaming disponibile per gli abbonati su LNP Pass (sito e app).

© Riproduzione riservata