Virtus Ragusa a Gravellona Toce per sfidare la Paffoni Omegna

Dopo tre sconfitte consecutive con margini minimi, la Paffoni Omegna è tornata al successo in settimana, espugnando il campo di Faenza. Un risultato che ha restituito fiducia alla formazione piemontese, ora sesta in classifica con sedici vittorie in ventotto gare. Decisivo il rientro di Andris Misters, uno dei migliori realizzatori del girone A con 16 punti di media a partita. Oltre a lui, Omegna può contare su altri tre giocatori stabilmente in doppia cifra: il serbo Stepanovic, autore di 20 punti nel match d’andata, Balanzoni e Mazzantini.

La sfida di sabato sera alle 21, valida per la 29ª giornata della Serie B Old Wild West, rappresenta un crocevia importante anche per la Virtus Ragusa. La formazione siciliana arriva a Gravellona Toce reduce da quattro sconfitte consecutive e senza Ugo Simon, impegnato con la nazionale nigeriana. “Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che il campionato ci offre – ha dichiarato alla vigilia coach Massimo Di Gregorio –. Le possibilità di fare bene ci sono, ma serve migliorare sotto molti aspetti. Dobbiamo imparare a reagire alle difficoltà senza abbatterci e mantenere la concentrazione per tutti i 40 minuti. Ogni partita conta, non possiamo permetterci cali né tecnici né mentali”.

Il tecnico ragusano ha poi analizzato l’avversario: “Omegna è una squadra completa, con un ottimo bilanciamento tra gioco interno e perimetrale. Dovremo tenere botta in difesa e a rimbalzo, proteggere il canestro per trovare soluzioni più fluide in attacco”.

La partita contro la Paffoni è la prima di un trittico decisivo per Ragusa: mercoledì sera al PalaPadua arriverà Fidenza, mentre domenica 1° marzo ci sarà lo scontro diretto in trasferta contro Saronno.

Il match di sabato sarà arbitrato dai signori Di Franco e Martinelli, di Bergamo e Brescia. Diretta streaming su LNP Pass, con palla a due alle 21.

© Riproduzione riservata