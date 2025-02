Virtus Ragusa: a Crema per una sfida decisiva in chiave salvezza

Sabato sera (ore 21), al PalaCremonesi di Crema, la Virtus Ragusa affronterà un match cruciale contro la Logiman Crema nell’ottava giornata di ritorno della Serie B Old Wild West. Con tre sconfitte consecutive, la Virtus cerca riscatto e punti preziosi per la salvezza, contando sul rientro di Kosic e Simon, entrambi recuperati dai rispettivi infortuni. Per Simon, in particolare, si tratta di un ritorno dopo un’assenza di oltre un mese.

La sfida contro Crema

La Logiman Crema, attualmente diciassettesima con 16 punti (8 vittorie e 18 sconfitte), arriva a questo incontro galvanizzata dalla vittoria contro Omegna. Il match d’andata era stato vinto da Ragusa per un sofferto 79-77, ma da allora i lombardi, guidati dall’ex Giancarlo Sacco, hanno mostrato miglioramenti, pur avendo un record di 1-3 nelle ultime quattro giornate.

I cremaschi possono contare su giocatori chiave come Federico Pirani (12,3 punti e 8 rimbalzi di media), Riccardo Murri (miglior realizzatore con 13,6 punti a partita), Leonardo Valesin, e lo sloveno Nejc Zupan. L’aggiunta di Dincic ha inoltre rafforzato la profondità del roster.

Le parole di coach Lia Valerio



Coach Lia Valerio ha sottolineato l’importanza della partita: “Questa è la prima di una serie di partite fondamentali. Mi aspetto una gara carica di tensione e di errori, ma dovremo avere la forza di fare le piccole cose che non si vedono nelle statistiche: un tagliafuori, un close out. Servirà energia e determinazione per tutti i 40 minuti. Dobbiamo andare a Crema col sangue negli occhi e giocarci le nostre carte”.

Con Saronno, penultima in classifica, distante solo due lunghezze, la Virtus non può permettersi passi falsi, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa doppio.

Diretta streaming e posticipo del match con Agrigento



La partita sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati sul sito e sull’app LNP PASS. La coppia arbitrale sarà composta da Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno.

Intanto, Virtus Ragusa comunica che la partita contro Moncada Energy Agrigento, inizialmente prevista per mercoledì 19 febbraio, è stata posticipata a mercoledì 12 marzo (ore 20:30) al PalaPadua. Il rinvio è stato deciso dalla Lega Nazionale Pallacanestro per consentire a Ugo Simon, convocato dalla nazionale nigeriana, di partecipare alle qualificazioni ad AfroBasket 2025, in programma a Tripoli (Libia) dal 17 al 25 febbraio.

