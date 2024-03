Virtus, parla Franco Gaetano: “Nelle prime due gare è venuta fuori la nostra coesione. Il pubblico è il sesto uomo: ci aiuterà fino alla fine”

Nella seconda fase del campionato di Serie B Interregionale, solo due squadre della Conference Sud mantengono la loro imbattibilità: Sala Consilina e Virtus Ragusa. La squadra di Recupido ha replicato l’ottima prestazione di Monopoli contro Salerno nella partita dello scorso weekend, con un copione simile: un lungo inseguimento per tre quarti e una rimonta nel finale. La Virtus Ragusa condivide la prima posizione del raggruppamento, tenendo conto degli scontri diretti della prima fase, con Sala, Capo d’Orlando e Molfetta, tutti a quota 10 punti.

Franco Gaetano, uno dei giocatori chiave della Virtus Ragusa, ha commentato il buon inizio di stagione dicendo: “Siamo partiti alla grande, vincendo due partite in cui per tre quarti siamo stati sotto nel punteggio. Forse la fatica iniziale era dovuta alla pressione, consapevoli che questa parte della stagione è cruciale per il nostro futuro. Ma siamo riusciti a emergere entrambe le volte, dimostrando coesione e spirito di squadra. Siamo felici, ma sappiamo di non aver ancora fatto nulla”.

Gaetano ha giocato un ruolo determinante nella partita di domenica scorsa, segnando 20 punti e prendendo 14 rimbalzi, di cui 7 in attacco, dominando soprattutto nei due ultimi periodi sotto i tabelloni. La prossima sfida sarà contro la Virtus Molfetta, domenica alle ore 19 al PalaPadua. Gaetano ha dichiarato: “Sarà una partita durissima, ma possiamo contare sul nostro pubblico che è davvero il sesto uomo in campo. In questa fase, dove il livello delle squadre è molto equilibrato, godere del ‘fattore campo’ può fare la differenza. Noi ce l’abbiamo. Invito i nostri tifosi a continuare a sostenerci perché il loro supporto sarà fondamentale fino alla fine”.

