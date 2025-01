Virtus: la prima giornata di ritorno della Serie B Old Wild West offre a Ragusa lo scontro casalingo coi Blacks

La Virtus si prepara a iniziare il girone di ritorno in Serie B Nazionale con un obiettivo chiaro: invertire la rotta e tornare alla vittoria, lasciandosi alle spalle le delusioni del 2024. La sfida di domenica contro i Raggisolaris Faenza, al PalaPadua alle ore 18, rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni di riscatto della squadra. La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, con la direzione arbitrale affidata a Parisi di Catania e De Giorgio di Giarre.

Un ritorno atteso: Giorgio Calvi

La grande novità è il ritorno in campo di Giorgio Calvi, che dopo un lungo stop causato da un infortunio al legamento crociato, è pronto a dare il suo contributo. “Le sensazioni sono bellissime”, ha dichiarato l’ala forte milanese, che non gioca una gara ufficiale dal 7 gennaio 2024. Calvi, che si è allenato intensamente nelle ultime settimane, garantisce intensità ed energia, elementi chiave per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia decisivo.

L’avversario: i Raggisolaris Faenza

Faenza arriva a questa gara con due sconfitte consecutive, ma resta una squadra temibile, posizionata nel “trenino” delle terze in classifica. Con individualità di spicco come Mitchell Poletti (16,6 punti e 7 rimbalzi di media) e giocatori solidi come Calvini, Caballero, Poggi e Vico, i Blacks rappresentano un ostacolo impegnativo. L’innesto di Francesco Magagnoli, ex Virtus Imola, potrebbe inoltre aggiungere profondità al roster.

Nella gara d’andata, Faenza dominò per tutti i 40 minuti, nonostante una straordinaria prestazione di Bertocco (33 punti). Questa volta, però, la Virtus potrà contare su un reparto lunghi rinforzato dal ritorno di Calvi e su una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità.

Il momento della verità

La classifica non sorride alla Virtus, che al giro di boa si trova a quattro punti dalle penultime, Fiorenzuola e Crema, ma il girone di ritorno offre l’occasione per una riscossa. Come ha sottolineato Calvi, il momento è cruciale: “Vogliamo fare meglio rispetto all’andata, che non è andata come speravamo”.

Il sostegno dei tifosi al PalaPadua sarà fondamentale per spingere la squadra a un risultato positivo. Sarà una partita che metterà alla prova il carattere della Virtus e la sua capacità di rialzarsi, in un campionato che non concede margini di errore.

