Virgilio Lavore, il ricordo a 100 anni dalla nascita: serata dedicata a “Il Tesoro di Cammarana”

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Il ricordo di Virgilio Lavore a 100 anni dalla nascita. L’illustre latinista, morto nel 1999, a lungo docente di materie letterarie e poi di latino e greco nel liceo classico, è autore di numerose opere e, negli ultimi anni, di uno speciale testo “Il Tesoro di Cammarana”. In essa, l’autore, riprendendo le antiche tradizioni locali, secondo cui un tesoro nascosto si celerebbe nella collina promontorio di Cammarana, all’interno di una caverna, offre un’opera letteraria di pregio in cui si fondono ricerca storica, tradizioni, narrazione letteraria. L’opera è anch’essa una testimonianza del forte legame di Scoglitti con l’antica città di Cammarana, dove sorgeva un’antica chiesetta distrutta da un incendio due secoli fa.

A 30 anni dalla prima edizione e a 100 anni dalla nascita dell’autore, al Parco Archeologico di Kamarina sarà proposto un incontro pubblico con una rappresentazione scenica curata dall’associazione Viceversa e dal comune di Vittoria.

“Il Tesoro di Cammarana” sarà portato in scena da Alessandro Romano e Andrea Traina, con musiche eseguite dal vivo da Marco Cascone e Michela Bonavita.

L’adattamento del testo e la regia sono di Andrea Traina.

L’appuntamento è per il 21 agosto alle ore 21

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