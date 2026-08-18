Pozzallo torna a profumare di mare: tre giorni di festa per la 57ª Sagra del Pesce

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Il profumo del pesce fritto, le ricette della tradizione marinara, il ritmo della musica e una piazza pronta a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto. Pozzallo torna a celebrare la sua identità più autentica con la 57ª edizione della Sagra del Pesce, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto in Piazza delle Rimembranze.

Dopo il ritorno alla collocazione di fine agosto dello scorso anno, la manifestazione resta anche nel 2026 nel cuore della stagione turistica, quando Pozzallo vive uno dei suoi momenti di maggiore affluenza. Per tre giorni, dalle 19 fino a tarda sera, il centro cittadino sarà attraversato da visitatori, residenti e appassionati di gastronomia, con il mare e il suo pescato al centro della scena.

Tre giorni per celebrare il mare e la tradizione pozzallese

La Sagra del Pesce di Pozzallo non è soltanto una festa gastronomica. È un appuntamento che racconta il rapporto tra la città, il mare e la sua tradizione marinara.

Piazza delle Rimembranze ospiterà un vero e proprio villaggio dedicato al gusto e all’intrattenimento, con stand di street food, degustazioni, showcooking, espositori, artigianato, giochi e musica.

Il protagonista assoluto sarà il pesce azzurro, elemento semplice ma profondamente legato alla storia dei pescatori e alla cucina della costa. Sarde, sgombri e altre varietà del pescato saranno trasformati in piatti capaci di mantenere vivo il legame con le ricette tradizionali, aprendosi al tempo stesso a interpretazioni più contemporanee.

Dal coppo di pesce fritto alla sarda a beccafico: il menù della Sagra

Il menù della 57ª edizione propone un viaggio attraverso i sapori del Mediterraneo.

Ci sarà il classico coppo di pesce fritto, con anelli di totano, gamberi e pesciolini di paranza, ma anche il cous cous con gamberi, calamari e cozze. Non mancheranno le linguine al nero di seppia, la seppia arrosto e l’insalata mediterranea con polpo, seppie, cozze e pomodorini.

Grande spazio anche alla tradizione siciliana con la sarda a beccafico e le polpette di sarde. E per chi cerca contaminazioni più moderne arriveranno la mafalda con tonno e cipolla, quella con pesce spada e caponata, il burger di gamberi e la paella di mare.

Una proposta ampia che mette allo stesso tavolo cucina popolare e creatività contemporanea, senza perdere il filo con la tradizione marinara di Pozzallo.

Ammatuna: «Il pesce azzurro racconta il nostro mare»

A sottolineare il valore identitario della manifestazione è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

«Il valore della Sagra sta anche nella sua capacità di far conoscere il nostro mare attraverso il cibo», afferma il primo cittadino, evidenziando il legame tra il pesce azzurro, la quotidianità dei pescatori e una cucina capace di trasformare il pescato in piatti simbolo della comunità.

La Sagra diventa così un’occasione per portare questa storia nel cuore della città e condividerla con i pozzallesi e con i tanti visitatori che raggiungeranno Pozzallo durante il fine settimana.

Deborah Iurato, Marco Ligabue e DJ Jad: tre serate di grande musica

A rendere ancora più ricco il programma sarà una line-up musicale pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

La serata inaugurale di venerdì 21 agosto vedrà sul palco i Musical Jackson Friends, seguiti da Deborah Iurato.

Sabato 22 agosto sarà la volta di Francesca Lanza e Marco Ligabue, mentre la chiusura di domenica 23 agosto sarà affidata ai Falsi D’Autore e a DJ Jad e Wlady from Articolo 31.

Ogni sera saranno inoltre presenti artisti locali e momenti di animazione destinati ad accompagnare il pubblico fino a tarda notte.

Non solo gastronomia: «Una grande festa collettiva»

L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare la Sagra in un’esperienza capace di andare oltre la semplice degustazione.

«Abbiamo voluto che anche questa edizione avesse una forte componente di intrattenimento, perché la Sagra deve essere vissuta come una grande festa collettiva», spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Raffaele Monte.

La gastronomia resta il cuore dell’appuntamento, ma intorno al pesce viene costruito un programma che punta a trattenere cittadini e turisti in piazza per tutta la serata, alternando sapori, spettacolo e musica.

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