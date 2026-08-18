Fisarmonica e clarinetto sotto le stelle: a Santa Croce Camerina una serata tra valzer, tango e Morricone

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Ci sono strumenti capaci di riportare indietro nel tempo con poche note. La fisarmonica è certamente uno di questi: il suo suono ha accompagnato per decenni feste di paese, piazze, serenate, valzer e mazurke, diventando parte della memoria musicale di intere generazioni.

Sabato 22 agosto, alle ore 21, quel patrimonio sonoro tornerà protagonista nella suggestiva cornice dell’antica dimora “Il Sultano”, immersa nella campagna tra Santa Croce Camerina e Punta Secca. Accanto alla fisarmonica ci sarà il timbro inconfondibile del clarinetto, per una serata all’insegna della musica dal vivo, della convivialità e delle atmosfere senza tempo.

Giovanni Amore e Salvatore Schembari, un incontro tra fisarmonica e clarinetto

A guidare il pubblico in questo particolare viaggio musicale saranno i maestri Giovanni Amore, alla fisarmonica, e Salvatore Schembari, al clarinetto.

L’intesa tra i due musicisti sarà il cuore dello spettacolo, costruito su un repertorio capace di attraversare epoche, generi e continenti. La fisarmonica e il clarinetto dialogheranno infatti tra ritmi e melodie molto diversi, mantenendo sempre al centro il piacere dell’ascolto.

Dallo swing al tango, fino alle grandi colonne sonore

Il programma accompagnerà gli spettatori dalle atmosfere dello swing americano alle sonorità calde e appassionate del tango sudamericano, passando attraverso alcuni dei grandi classici della musica italiana.

Non mancherà poi un omaggio alla musica per il cinema, con le celebri melodie firmate da due giganti come Ennio Morricone e Nino Rota.

Un repertorio trasversale, dunque, pensato per coinvolgere pubblici diversi e riscoprire il fascino della musica eseguita dal vivo in una dimensione raccolta e suggestiva.

“Il Sultano” apre la sua campagna alla musica e alla convivialità

L’appuntamento rientra nella rassegna estiva promossa dalla dimora storica Il Sultano, che propone una formula capace di unire spettacolo e gastronomia.

La serata sarà infatti organizzata come una cena-spettacolo, offrendo agli ospiti la possibilità di ascoltare il concerto immersi nell’atmosfera della campagna e, allo stesso tempo, vivere un momento conviviale attorno alla tavola.

La cena sarà curata da Savini Catering, con una proposta gastronomica pensata per accompagnare la serata musicale.

Una serata tra musica, sapori e atmosfere d’altri tempi

L’iniziativa punta così a recuperare quella dimensione della musica che per generazioni ha rappresentato soprattutto un momento di incontro: stare insieme, ascoltare, mangiare, condividere emozioni.

Il tutto in una location particolarmente suggestiva, tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, dove il concerto di fisarmonica e clarinetto potrà fondersi con il fascino della sera estiva.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 333 3078309 e 333 4183893.



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