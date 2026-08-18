Comunità in campo: il Lions Club Modica finanzia il nuovo Centro Antiviolenza

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Oltre 200 persone, una serata di festa trasformata in un concreto gesto di solidarietà e un obiettivo preciso: contribuire alla nascita a Modica di un nuovo Centro Antiviolenza sulle donne. È il bilancio dell’iniziativa promossa dal Lions Club Modica il 14 agosto in un noto locale di Marina di Modica Beach, dove la partecipazione della comunità ha superato le aspettative.

Non una semplice raccolta fondi, dunque, ma un messaggio forte di attenzione verso un tema che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più delicate: la violenza contro le donne.

Oltre 200 persone per dire “mai più sole”

La risposta all’invito del Lions Club Modica è stata significativa. L’attività di coinvolgimento portata avanti dai soci nelle settimane precedenti ha prodotto una partecipazione ampia, trasformando la serata in un momento di incontro, condivisione e impegno concreto.

Il momento più importante è arrivato quando è stata resa nota la destinazione dei fondi raccolti: sostenere l’avvio a Modica di un Centro Antiviolenza promosso dall’associazione Ipso Facto, a partire dall’esperienza maturata attraverso lo Sportello Antiviolenza “Fuori dall’Ombra”.

Una scelta che lega direttamente la solidarietà alla costruzione di un servizio stabile sul territorio.

Da “Fuori dall’Ombra” al nuovo Centro Antiviolenza

Ospite della serata è stata Teresa Floridia, in rappresentanza dello Sportello e dell’associazione Ipso Facto. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i prossimi passaggi necessari per trasformare l’esperienza dello Sportello in un Centro Antiviolenza strutturato.

Il primo obiettivo sarà individuare una sede operativa adeguata. Successivamente dovrà essere avviato l’iter autorizzativo necessario alla costituzione del Centro, secondo gli standard stabiliti dalla normativa vigente.

Ipso Facto opera a Modica dal 2008 e dal 2014, attraverso lo Sportello “Fuori dall’Ombra”, garantisce ascolto, orientamento, accompagnamento e sostegno alle donne vittime di violenza.

Ora l’ambizione è compiere un ulteriore passo: creare una struttura stabile e multidisciplinare, capace di elaborare percorsi personalizzati e di lavorare in rete con servizi sociali, forze dell’ordine, strutture sanitarie, istituzioni e realtà del terzo settore.

Il Lions: “Non ci fermeremo al contributo economico”

Il service del Lions Club Modica non vuole esaurirsi nella raccolta fondi. L’intenzione è accompagnare concretamente Ipso Facto anche nelle fasi successive del progetto.

“Intendiamo mettere a disposizione anche capacità organizzativa, relazioni e presenza sul territorio – ha dichiarato il presidente Girolamo Carpentieri – affiancando Ipso Facto nel percorso necessario ad accelerare, per quanto possibile, la realizzazione del nuovo Centro”.

Un impegno che punta quindi a mettere a disposizione non soltanto risorse economiche, ma anche competenze, rete e capacità di mobilitazione.

Alla serata ha partecipato anche il Governatore del Distretto 108Yb, Giuseppe Walter Buscema, che ha evidenziato come il service del Lions Club Modica rientri nell’impegno distrettuale “Mai più sole”, dedicato al sostegno delle donne vittime di violenza.

Secondo importante service dall’inizio dell’anno sociale

Per il Lions Club Modica si tratta del secondo importante service realizzato dall’avvio del nuovo anno sociale, iniziato lo scorso luglio. Il primo appuntamento era stato quello del 30 luglio a Maganuco, dedicato ai temi dell’amicizia e dell’inclusione.

Il programma del Club proseguirà in autunno con una particolare attenzione alle scuole e alle giovani generazioni. Educazione, prevenzione e crescita di ragazzi consapevoli, sani e responsabili saranno infatti tra gli ambiti prioritari dell’attività.

Una strategia che interpreta la solidarietà non soltanto come aiuto nell’emergenza, ma come servizio permanente alla comunità e investimento sul futuro.

Musica, premi e solidarietà: una serata nel segno della comunità

La serata di Marina di Modica è proseguita con musica, intrattenimento e una partecipata estrazione a premi. Un momento reso possibile dalla sensibilità di numerose imprese del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa. Insieme al Governatore Giuseppe Walter Buscema erano presenti il segretario Antonella Bona, il tesoriere Giovanni Liberatore, i cerimonieri Luigi Bellassai e Giovanna Fretto e il GLT Adriano De Nicola.

Presenti inoltre la presidente della circoscrizione Ragusa Laura Pisana, i presidenti di zona Rosario Tumino e Rosario Alescio e diversi presidenti dei Club della circoscrizione di Ragusa.

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