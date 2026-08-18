Etna in eruzione, ancora stretta sui voli: a Catania solo 12 arrivi l’ora

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L’attività eruttiva dell’Etna continua a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera ha portato alla proroga della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore B1, con conseguenti limitazioni sulla gestione dei voli in arrivo.

Etna, prorogata la chiusura dello spazio aereo

A comunicare il nuovo quadro operativo è SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. La decisione è legata all’attività eruttiva del vulcano e alla contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, condizioni che rendono necessaria la prosecuzione delle limitazioni nello spazio aereo.

La chiusura riguarda gli spazi corrispondenti al settore B1 e si inserisce nelle misure adottate per garantire la sicurezza della navigazione aerea durante la fase eruttiva.

Aeroporto di Catania, 12 arrivi ogni ora

Nonostante le restrizioni, l’attività di volo in arrivo è stata ripristinata. L’aeroporto potrà gestire fino a 12 aerei in arrivo ogni ora, vale a dire la massima capacità aeroportuale prevista per gli arrivi nelle condizioni operative attuali.

La limitazione resterà in vigore, secondo quanto comunicato da SAC, fino alle ore 18 di oggi, 18 agosto, salvo ulteriori aggiornamenti legati all’evoluzione dell’attività dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

Nessuna restrizione per i voli in partenza

Il quadro operativo presenta invece una differenza importante per chi deve partire da Catania: non sono previste restrizioni sui voli in partenza.

La situazione resta comunque soggetta all’evoluzione delle condizioni dello spazio aereo e alle eventuali decisioni delle compagnie e delle autorità competenti.

Passeggeri, controllare il volo prima di andare in aeroporto

SAC invita i passeggeri a non basarsi esclusivamente sulla situazione generale dello scalo e a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

Una precauzione particolarmente importante in una giornata condizionata dall’attività dell’Etna, quando eventuali modifiche operative possono intervenire in funzione della quantità e della diffusione della cenere vulcanica.

La società di gestione dell’aeroporto ha inoltre fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. La situazione resta quindi in evoluzione.

Etna e cenere vulcanica, scalo sotto osservazione

L’attenzione resta puntata sull’Etna e sull’impatto dell’attività eruttiva sulla navigazione aerea. La proroga della chiusura del settore B1 mantiene in vigore una gestione contingentata degli arrivi, mentre le partenze proseguono senza restrizioni.

Per i passeggeri diretti a Catania o in partenza dallo scalo etneo, dunque, la raccomandazione resta quella di controllare costantemente lo stato del volo prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.

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