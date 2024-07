Violenza sessuale ai danni di una quindicenne: ecco cosa è accaduto

Una ragazza chiama il 112 e chiede aiuto; è in vacanza a Marina di Ragusa, una sua amica era stata abusata da un extracomunitario. Parte immediatamente una ‘gazzella’ dei carabinieri, personale in servizio a Marina e militari del nucleo radio mobile raggiungono il luogo, riescono ad individuare il presunto responsabile, che cerca di fuggire per le vie del centro. I militari lo inseguono, lo raggiungono e lo bloccano con il plauso di chi ha assistito alla scena.

I fatti accertati

Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire i fatti. Una 15enne in vacanza con la famiglia, mentre era intenta a fare un bagno in mare, rra stata avvicinata dall’uomo che si era avvinghiato a lei e l’aveva palpeggiata. Fortunatamente la ragazza era riuscita a divincolarsi e a scappare, avvisando gli amici lì presenti. Inoltre, all’atto dei controlli il tunisino veniva trovato in possesso di alcune tronchesi, verosimilmente utilizzate per i furti di biciclette.

Per queste motivazioni, il 31enne, come ragusaoggi, ieri aveva scritto, veniva dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri per il reato di violenza sessuale aggravata e contestualmente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di strumenti di effrazione. Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva condotto presso il carcere di Ragusa. Oggi, 30 luglio ale 11 l’udienza di convalida dell’arresto. I fatti sono avvenuti sabato nel tardo pomeriggio.

