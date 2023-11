Violenza alle donne. Anche Modica aderisce all’appello dei Presidenti dei Consigli comunali delle principali città

Il presidente del Consiglio comunale di Modica, Maria Cristina Minardo, fa suo quanto espresso dai colleghi delle grandi città dopo l’ennesimo atto di violenza di genere dei giorni scorsi con la barbara uccisione di Giulia Cecchettin. “Esso scuote i nostri sentimenti e ci deve fare riflettere ed ancora di più agire – scrive in una nota Maria Cristina Minardo – mi unisco pertanto all’appello rivolto ai nostri rappresentanti parlamentari per contrastare il fenomeno in crescita perchè la violenza di genere è una piaga della società che attraversa le barriere di età, classe sociale e cultura e colpisce indistintamente ognuno di noi”.

E’ un problema che riguarda tutti.

“Tutti viviamo il dolore della famiglia di Giulia e delle famiglie segnate da queste tragedie – riflette ancora il presidente del Consiglio comunlae di Modica – insieme dobbiamo lavorare per creare una comunità che promuova il rispetto reciproco, l’uguaglianza e la solidità. Insieme ci riusciremo. La violenza, in ogni sua forma, è sinonimo di sopraffazione, privazione e prevaricazione. E’ forma di discriminazione e violazione dei diritti umani, Come cittadini, come istituzioni ed ancor prima come persone dobbiamo intervenire in tal senso per una maggiore tutela e prevenzione. Tutte riflessioni che, alla luce dei tanti episodi di cronaca, devono portarci alla consapevolezza che il problema del femminicidio è consistente e va affrontato nella giusta maniera. Purtroppo non ci sono comunità esenti, non ci sono Comuni al riparo da questi fenomeni. Ecco perchè le istituzioni locali debbono collaborare con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni sul territorio per prevenire e reprimere, già dalle prime avvisaglie, qualsiasi fenomeno prima che possa degenerare e sfociare in tragedia. Porterò questo messaggio alla prossima seduta del Consiglio comunale”.