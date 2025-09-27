Violento scontro auto-moto in contrada Coffa: 17enne ricoverato in ospedale

Momenti di paura questa notte in contrada Coffa, nel territorio di Chiaramonte, dove intorno alle 3 del mattino si è verificato un grave incidente stradale tra un’auto e una moto.

Alla guida del mezzo a due ruote c’era un ragazzo di 17 anni di Chiaramonte che ha avuto la peggio nello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, provenienti da Chiaramonte e Vittoria, oltre ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il giovane motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso: avrebbe riportato un trauma cranico e diverse fratture. Il ragazzo sarebbe stato trasferito in rianimazione per le gravità delle ferite riportate.

Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire i momenti che hanno portato al sinistro.

Foto: repertorio

