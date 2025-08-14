L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Violati i domiciliari: spacciatore di Vittoria finisce in cella
14 Ago 2025 09:07
Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 46 anni, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura.
Dai domiciliari al carcere: scatta l’aggravamento
L’uomo, già indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari. I controlli ordinari effettuati dalla volante presso la sua abitazione di Vittoria hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte, determinando la richiesta di aggravamento.
L’esecuzione del provvedimento
Con la sostituzione della misura, il 46enne è stato trasferito dalla sua abitazione alla casa circondariale di Ragusa. Dopo le formalità di rito, è stato preso in custodia in attesa del prosieguo delle indagini.
