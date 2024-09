Viola gli obblighi di sorveglianza speciale e minaccia la polizia: denunciato ragusano

Un uomo di 41 anni residente a Ragusa è stato denunciato dalla polizia per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e per resistenza a pubblico ufficiale.

Non era presente al controllo

I fatti sono avvenuti nel centro storico di Ragusa, durante un controllo serale. Gli agenti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, che avrebbero dovuto trovare in casa in quanto sottoposto alla Sorveglianza Speciale, ma lui non era presente. Al suo rientro, ha reagito con gravi minacce contro gli agenti, aggravando la sua posizione con atti di violenza e resistenza verso il personale di polizia.

© Riproduzione riservata