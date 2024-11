Vinti 200 mila euro in Sicilia con il 10eLotto

In Sicilia, i concorsi del 10eLotto dei giorni 8 e 9 novembre 2024 hanno portato una grande gioia, con 200.000 euro vinti complessivamente nell’isola. I fortunati vincitori si sono trovati a Bagheria (Palermo) e a Floridia (Siracusa), dove sono stati centrati due premi da 100.000 euro ciascuno grazie a un 9 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi complessivi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi distribuiti dall’inizio dell’anno a ben 3,2 miliardi di euro. Un’occasione speciale che ha reso felici tanti giocatori, contribuendo a un’ulteriore edizione di successo per questo gioco.

