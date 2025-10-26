Vincono Modica e Vittoria. E tra sette giorni ci sarà il derby

Domenica positiva per Vittoria e Modica. Entrambe le squadre hanno vinto la gara odierna del campionato di Eccellenza.

Il Vittoria ha battuto la Leonfortese per uno a zero, grazie al gol realizzato nel primo tempo da Cocimano. Non è stata una bella partita, ma il Vittoria avrebbe potuto incrementare il risultato. nel primo tempo ha colto due pali. La leonfortese avrebbe potuto pareggiare grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di Sferrazza. Al dischetto andato Diara per la Leonfortese, ma il giovane portiere Malandrino è stato bravo a intercettare la sfera che è finita sulla traversa e sulla ribattuta l’attaccante della Leonfortese ha centrato il palo. Per il resto, la Leonfortese non è stata quasi mai insidiosa e il portiere Malandrino è rimasto quasi sempre inoperoso. Il Modica ha espugnato il campo del Niscemi, vincendo per 2-1. I gol sono stati realizzati da Bonanno e Valenca per il Modica , mentre per il Niscemi è andato a segno Tomaino. Buona gara dei rossoblu che a fine gara hanno salutato i tifosi che li hanno seguiti nella trasferta.

Nella settima giornata del campionato vincono tutte le prime della classe e la testa della classifica rimane immutata. Ma la classifica si allunga verso il basso dove alcune squadre sono già attardate.

In testa alla classifica c’è l’Avola. La squadra siracusana è fuori dalla Coppa Italia (dove invece resistono Modica e Vittoria che affronteranno a gennaio i quarti di finale). L’Avola ha 19 punti, ha vinto sei partite, ne ha pareggiata una, è l’unica squadra tuttora imbattuta. Messana e Modica resistono alle sue spalle con 16 punti ciascuna, segue il Vittoria, in quarta posizione, con 15 punti, poi l’Atletico Catania – Viagrande a quota 14.

Domenica prossima è in programma il derby tra Vittoria e Modica. Sarà Il Vittoria a recarsi al Vincenzo Barone dove ad attenderlo ci sarà una squadra robusta. Le due formazioni non nascondono le ambizioni di primato e il derby riveste un’importanza particolare per il confronto tra due formazioni. Saranno numerosi i tifosi che seguiranno il Vittoria a Modica e sarà festa anche per loro poiché le due tifoserie hanno da sempre rapporti di buon vicinato

© Riproduzione riservata