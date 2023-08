Vincenzo Tuccio al Ragusa Calcio

Il giovane Vincenzo Tuccio, originario di Gela, è stato aggiunto come nuovo supporto per il reparto offensivo dell’Asd Ragusa Calcio 1949 in vista della prossima stagione di Serie D. Nato nel 2001, Tuccio è un esterno d’attacco che proviene dalla Sancataldese, dove nella stagione precedente ha collezionato 22 presenze e un gol. Nell’anno precedente, sempre a San Cataldo, ha totalizzato 32 presenze e tre gol. Ha sviluppato la sua formazione calcistica nelle giovanili dell’Akragas e ha fatto parte della squadra Berretti, venendo poi aggregato alla prima squadra della Cavese in Serie C.

Tuccio ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di giocare a Ragusa, sottolineando l’ambizioso progetto che anima l’intero club. Ha enfatizzato il desiderio di non fare una stagione anonima, con grande motivazione da parte di tutti. Ha ringraziato il direttore Finocchiaro per averlo voluto nel team, ricordando che in passato avevano quasi collaborato insieme. Ora, è determinato a contribuire al successo della squadra nell’importante contesto calcistico rappresentato dal Ragusa Calcio 1949.