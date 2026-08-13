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Vincenzo Pelligra vola in Nazionale: il judoka di Scicli sfida i big mondiali a Lima
13 Ago 2026 10:09
In forza alle Fiamme azzurre, Vincenzo Pelligra, categoria – 81, è stato chiamato a fare parte della nazionale di judo nelle gare del Grand Prix 2026 a Lima. Cresciuto alla corte del tecnico Maurizio Pelligra, padre del giovane atleta, è diventato negli anni un orgoglio sportivo per la società sportiva Koizumi Ecodep Scicli. Ed oggi la sua “chiamata nella Nazionale azzurra rafforza l’affetto che si ha nei suoi confronti. Il giovane judoka è già partito per Lima e parteciperà alle gare che inizieranno domani per concludersi il 16 agosto.
Il Lima Grand Prix 2026 è inserito nel circuito internazionale del World Judo Tour e vede la partecipazione complessiva di 311 atleti in rappresentanza di 53 nazioni. Vincenzo Pelligra gareggerà nella categoria -81 kg assieme ad altri 34 atleti, i migliori judoka del panorama mondiale. C’è grande attesa mista ad orgoglio per questa convocazione che suggella la forza, la preparazione e la dedizioni sportiva di questo giovane atleta sciclitano che ha fatto tanta strada nel mondo dello judo fino ad essere stato chiamato a fare parte della Nazionale, lui che veste i colori delle Fiamme Azzurre.
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