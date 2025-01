Vince la formazione under 17 della Volley Modica, nuovo ko per la serie C, domenica al via la Prima Divisione

Ripresi dopo la pausa natalizia, i campionati di pallavolo giovanili e minori hanno regalato soddisfazioni e momenti di crescita per la Volley Modica.

Under 17: vittoria netta

La squadra under 17 ha esordito nel nuovo anno con una convincente vittoria, imponendosi per 3-0 sui pari età del Volley Pachino. Un successo che conferma il buon lavoro svolto con il vivaio e l’entusiasmo dei giovani pallavolisti modicani.

Serie C: lotta contro la vicecapolista

Non è andata altrettanto bene, invece, alla formazione impegnata nel campionato di Serie C, composta interamente da atleti under 19 e under 17. Sabato scorso, i ragazzi allenati da Ciccio Italia hanno affrontato la vicecapolista Giarre in trasferta, subendo una sconfitta in tre set. Nonostante il risultato, i biancoazzurri hanno lottato con grinta, mettendo in campo determinazione contro una delle squadre più forti del torneo.

La prossima sfida si terrà sabato alle 17:30 al Geodetico di via Fabrizio, dove i giovani modicani cercheranno di riscattarsi contro il Volley Agira, in una partita che appare più alla loro portata.

Prima Divisione: debutto con il Siracusa

Domenica sarà la volta del debutto della formazione di Prima Divisione, allenata da Francesca Giucastro, che affronterà il Siracusa nella gara d’esordio casalingo. La partita si giocherà al Geodetico di Modica, con una novità che richiama le vecchie tradizioni: il fischio d’inizio è previsto per le 11 del mattino.

La formazione biancoazzurra è composta interamente da atleti under 18, ulteriore testimonianza dell’impegno del settore giovanile modicano nella crescita sportiva.

