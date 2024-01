Vince 10 mila euro con 20 centesimi. “Cinco” fa festeggiare una donna siciliana

In Sicilia il 2023 è finito in maniera fortunata grazie a Cinco, il gioco che offre un jackpot fisso di 20.000 euro tutti i giorni, tutto il giorno. Come riferisce Agipronews, a festeggiare è una donna di Trapani, che si è aggiudicata l’ambito jackpot di 10.000 euro qualche giorno prima della fine dell’anno. La giocatrice ha acquistato biglietti per un valore di soli 20 centesimi e ha abbinato tutte le prime 5 carte estratte, asso di picche compreso.

Su gioco della tombola, oltre a Cinco, sono presenti altri 5 giochi di bingo il cui ammontare del jackpot varia in base alla raccolta delle cartelle ed un’offerta di intrattenimento attiva 24 ore su 24: tante chat bingo gratuite, una sezione di gioco responsabile, la community di bingo più grande d’Italia e un montepremi di oltre 200mila euro tra premi garantiti e bonus bingo a gennaio. foto di repertorio.