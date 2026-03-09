Vigili urbani a Ragusa: i sindacati lanciano la proposta, dai 60 anni niente più servizi in strada

Dai servizi esterni per gli agenti più anziani alla carenza di mezzi, fino ai ritardi nei pagamenti accessori: sono numerose le criticità denunciate dai sindacati della Polizia Locale di Ragusa, che chiedono risposte immediate all’amministrazione comunale.

Il tema è emerso durante l’assemblea del personale svoltasi nei giorni scorsi, molto partecipata dagli operatori del comando, al termine della quale le segreterie territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, CSE FLPL e SILPOL hanno redatto una piattaforma rivendicativa inviata al sindaco, all’assessore competente, ai capigruppo consiliari e ai dirigenti comunali.

Tra le richieste più significative spicca quella di garantire maggiori tutele al personale più anziano, prevedendo la possibilità volontaria di essere esentati dai servizi esterni al compimento dei 60 anni. Secondo i sindacati, si tratta di una misura necessaria per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori che da decenni svolgono attività impegnative sul territorio, spesso in condizioni operative difficili.

Nel documento vengono evidenziate anche altre criticità che riguardano l’organizzazione del lavoro e le dotazioni del comando. In particolare viene segnalato lo stato dei veicoli di servizio, molti dei quali avrebbero oltre vent’anni di utilizzo, con inevitabili ripercussioni sull’efficienza operativa. Problemi emergerebbero anche nei locali del comando e dell’autoparco, dove il personale denuncia carenze igienico-sanitarie e nei sistemi di sicurezza, aggravate dall’intrusione avvenuta nel dicembre 2023.

Tra i punti inseriti nella piattaforma rivendicativa ci sono inoltre:

il ripristino dei fondi previsti dalla legge regionale 17 del 1990

maggiore chiarezza sui progetti di miglioramento dei servizi

la richiesta di regolarità nell’erogazione del salario accessorio

l’attivazione di un piano di formazione continua, soprattutto per quanto riguarda strumenti operativi e di autodifesa.

I sindacati segnalano anche carenze nel vestiario di servizio e la grave obsolescenza dei sistemi informatici, che rallenterebbero le attività di accertamento e creerebbero disagi ai cittadini. Un altro punto riguarda la necessità di chiarimenti sull’eventuale istituzione di un distaccamento a Donnafugata, tema su cui il personale chiede maggiore trasparenza.

Per affrontare tutte queste questioni, le organizzazioni sindacali chiedono l’istituzione di un tavolo tecnico permanente e la convocazione urgente di un incontro con il comandante e l’amministrazione comunale. In caso contrario, avvertono i rappresentanti dei lavoratori, non si escludono ulteriori iniziative sindacali.

