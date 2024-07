Vigilanza privata a Marina di Acate. Un’ azienda di security garantirà la serenità dei villeggianti

Servizi di vigilanza privata per presidiare il territorio e garantire la sicurezza si residenti e villeggianti.

Ad Acate, la giunta guidata da Gianfranco Fidone ha avviato, per tutto il periodo estivo, un servizio di security per tutti i fine settimana estivi, nei giorni di sabato e domenica. Sono i giorni di particolare frequentazione della frazione, meta estiva dei vacanzieri provenienti, oltre che da Acate, anche da Caltagirone e Niscemi. Nei fine settimana, inoltre, vengono organizzati degli eventi musicali o di intrattenimento ed in queste occasioni è più importante garantire la sicurezza. Oltre a coprire il fine settimana il servizio di security sarà esteso a tutta la settimana di ferragosto. Nello stesso periodo sarà attivo, dopo le ore 20, anche il servizio dei vigili urbani.

Controlli rafforzati delle forze dell’ordine. Ma non bastano

I controlli delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia municipale) ci sono e sono stati anzi rafforzati durante l’estate. Ma non bastano. E la domanda di sicurezza che sale dai cittadini è pressante.

La proposta è stata presentata dai consiglieri di “Acate al centro”, il neonato gruppo politico acatese. I consiglieri Giuseppe Failla, Daria Guardabasso, Luigi Denaro, con il capogruppo Christian Palma e la presidente del consiglio comunale Cristina Cicero e gli assessori Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua, hanno formulato la proposta che è stata accolta. Il comune ha incaricato due aziende di security, con un regolare contratto, che hanno iniziato il servizio il 19 luglio. Si protrarrà per tutto il periodo estivo.

Inoltre è stata avviata la bonifica del litorale, ripulito di tutte le bottiglie di vetro e da altri rifiuti.

