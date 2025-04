Vietato sbagliare: la Virtus Ragusa si gioca tutto contro Casale Monferrato

Due giornate alla fine della stagione regolare e la Virtus Ragusa è chiamata all’impresa. Domani sera, al PalaPadua (palla a due alle 20.30), i biancazzurri affronteranno la Novipiù Casale Monferrato nella 37ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West, in un match che potrebbe valere l’accesso anticipato ai playout.

Mentre in contemporanea a Imola la Robur Saronno tenterà il tutto per tutto contro l’Andrea Costa, la Virtus proverà a chiudere i giochi: forte di due punti di vantaggio e della differenza canestri favorevole, a Ragusa basta una vittoria o una sconfitta di Saronno per garantirsi il pass alla post-season. L’unico scenario che condannerebbe la Virtus sarebbe perdere entrambe le partite rimanenti e vedere Saronno vincerle tutte.

Gli uomini di coach Di Gregorio e Valerio devono riscattare l’amaro k.o. contro Mestre, maturato nell’ultimo quarto dopo una prestazione positiva per tre quarti di gara. Con quattro sconfitte consecutive alle spalle, Ragusa ha bisogno di ritrovare fiducia, compattezza e quell’intensità, fisica e mentale, che saranno indispensabili per affrontare al meglio i playout.

Di fronte, però, ci sarà una Novipiù Casale Monferrato assetata di punti: nona in classifica con 20 vittorie e 16 sconfitte, la squadra di coach Corbani punta a blindare l’accesso al play-in. Casale arriva a Ragusa dopo il ko interno contro Vicenza, ma in precedenza aveva inanellato quattro successi consecutivi. Terzo miglior attacco del girone, la Novipiù può contare su un roster di assoluto livello: Martinoni è il trascinatore con 19,4 punti e 7,5 rimbalzi di media, oltre a essere il miglior giocatore per valutazione del girone A. Attenzione anche a Pepper, Vecerina, Wojciechowski e Stazzonelli, tutti in doppia cifra per media punti.

All’andata, lo scorso 5 gennaio, Casale si impose per 76-61, con Martinoni autore di 20 punti e Bertocco miglior realizzatore della Virtus con 18.

La sfida di domani sarà arbitrata dai signori Riggio di Siderno e Migliaccio di Catanzaro e sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

Per la Virtus Ragusa è tempo di lasciare alle spalle le incertezze e di giocare con il cuore: vietato sbagliare.

