Videosorveglianza fuori uso a Scicli: Forza Italia chiede interventi immediati

Il malfunzionamento della videosorveglianza nelle zone più sensibili di Scicli ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, portando Forza Italia a lanciare un appello urgente alle autorità per il ripristino del sistema. Il problema riguarda le telecamere di sicurezza installate nel centro storico, un’area spesso soggetta ad attività criminali come lo spaccio di droga e altri traffici illeciti.

L’importanza della videosorveglianza

Guglielmo Cartia, responsabile di Forza Italia a Scicli, ha sottolineato come la videosorveglianza sia uno strumento fondamentale per monitorare i movimenti sospetti, scoraggiare attività illegali e fornire supporto alle indagini delle forze dell’ordine. “In una città dove il livello di criminalità è elevato, è essenziale che le telecamere funzionino correttamente per garantire la sicurezza di residenti e turisti,” ha dichiarato Cartia.

Malfunzionamenti segnalati

Negli ultimi giorni, diversi cittadini e forze dell’ordine hanno segnalato problemi tecnici al sistema di sorveglianza, con alcune telecamere completamente inattive. Questo disservizio rappresenta un rischio significativo, soprattutto in aree critiche, rendendo più difficile il controllo e la prevenzione della criminalità.

Appello per il ripristino

Forza Italia Scicli ha quindi chiesto un intervento immediato per ripristinare il sistema e rafforzare la sicurezza pubblica. “La videosorveglianza non solo scoraggia i malintenzionati, ma è anche un mezzo essenziale per raccogliere prove in caso di reato,” ha aggiunto Cartia, facendo appello alle autorità locali per un’azione tempestiva.

Un’azione necessaria per la sicurezza di tutti

In un contesto in cui gli episodi di spaccio e altre attività illecite sembrano aumentare, il corretto funzionamento delle telecamere è più cruciale che mai. Forza Italia insiste affinché il sistema venga ripristinato al più presto, per garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.

