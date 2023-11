“Viaggio nella Storia Naturale: Mammiferi degli Iblei…ma non solo”: una mostra al museo civico di storia naturale di Comiso

La mostra “Viaggio nella Storia Naturale: Mammiferi degli Iblei…ma non solo” sarà aperta al pubblico presso il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso a partire dal 11 novembre fino al 10 dicembre. Questa iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, il Comune di Comiso e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, con il supporto di Civita Sicilia e Logos.

L’esposizione rappresenta un’estensione della Sezione Zoologica del Museo, concentrata sui vertebrati, in particolare sui mammiferi siciliani e quelli dell’area Iblea che abitano in ambienti che vanno dalle colline alle pianure e fino al mare. Questo include specie come la Foca Monaca, che un tempo era diffusa lungo le coste siciliane, e altre specie di mammiferi. Queste collezioni, spesso sconosciute al pubblico, offrono un notevole patrimonio di biodiversità con un’importante valenza culturale.

LA MOSTRA

La mostra è organizzata in quattro vetrine suddivise per argomento:

Mammiferi degli Iblei: Questa vetrina presenta le specie di mammiferi che abitano i Monti Iblei e la Sicilia sud-orientale, inclusi alcuni esemplari estinti di grandi e medie dimensioni come il Lupo e la Lontra. Si menziona anche la presenza passata di queste specie in Sicilia.

La Foca Monaca: Questa vetrina è dedicata alla Foca Monaca (Monachus monachus) e al suo ruolo nella cultura delle comunità costiere del Mediterraneo.

Le Capre Selvatiche delle Isole Mediterranee: Questa vetrina mette in mostra le specie di capre selvatiche delle isole mediterranee e i trofei delle antilopi africane raccolti tra il 1970 e il 1975 in Somalia.

Antilopi Africane: Questa vetrina presenta una collezione di trofei di antilopi africane, insieme a una trattazione sulla loro evoluzione insulare e l’esposizione di un esemplare tassidermizzato di Egagro dell’Isola della Galite, Tunisia.