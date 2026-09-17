Viaggi e tecnologia: come risparmiare sul roaming all’estero grazie alla eSIM per viaggiare

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Organizzare un viaggio fuori dai confini nazionali richiede attenzione verso diversi dettagli logistici. Tra questi, la gestione della connessione dati dello smartphone rappresenta spesso uno degli aspetti più sottovalutati, capace di incidere in modo significativo sul budget complessivo a causa dei costi imprevisti di roaming.

Chi viaggia frequentemente oltre i confini dell’Unione Europea conosce la complessità delle tariffe internazionali applicate dagli operatori tradizionali. Attivare opzioni temporanee con il proprio gestore può risultare oneroso, mentre cercare una scheda SIM locale in aeroporto comporta file, barriere linguistiche e procedure di registrazione con passaporto. L’evoluzione tecnologica ha tuttavia introdotto una soluzione pratica e immediata: la scheda SIM digitale.

Come funziona la tecnologia eSIM per i viaggiatori

La scheda virtuale o integrata è un chip già saldato all’interno della scheda madre dello smartphone. A differenza della classica tessera di plastica da inserire nello slot, questa tecnologia permette di scaricare un profilo di rete direttamente sul dispositivo tramite un codice QR o un’applicazione dedicata.

Utilizzare una eSIM per viaggiare consente di acquistare e attivare un piano dati locale o regionale per il Paese di destinazione prima ancora di chiudere i bagagli. Il processo richiede pochi minuti: si seleziona il pacchetto dati desiderato, si completa la configurazione guidata sullo schermo e la linea è pronta all’uso per agganciarsi alle reti mobili partner non appena si atterra a destinazione.

La flessibilità è uno dei vantaggi principali di questo sistema. I telefoni moderni supportano la modalità Dual SIM, il che significa che è possibile mantenere attiva la propria scheda italiana per ricevere chiamate ed SMS importanti, mentre il traffico dati per la navigazione web, le mappe e la messaggistica viene gestito interamente dal profilo digitale dedicato al viaggio.

I vantaggi pratici rispetto ai metodi tradizionali

Quando si pianifica la connessione internet all’estero consigli utili includono la valutazione di sicurezza, costi e comodità. Rispetto alle alternative classiche, l’uso di un profilo virtuale offre diversi benefici concreti durante gli spostamenti:

Nessun costo nascosto: I piani prepagati consentono di acquistare una quantità definita di gigabyte o giorni di navigazione senza il rischio di addebiti indesiderati sul conto telefonico principale.

I piani prepagati consentono di acquistare una quantità definita di gigabyte o giorni di navigazione senza il rischio di addebiti indesiderati sul conto telefonico principale. Continuità di servizio: Non occorre fare affidamento sui reti Wi-Fi pubbliche degli aeroporti o dei locali, che spesso risultano insicure o lente.

Non occorre fare affidamento sui reti Wi-Fi pubbliche degli aeroporti o dei locali, che spesso risultano insicure o lente. Sicurezza fisica: Non è necessario rimuovere la SIM principale dallo smartphone, eliminando il rischio di smarrimento o danneggiamento della tesserina originale.

Non è necessario rimuovere la SIM principale dallo smartphone, eliminando il rischio di smarrimento o danneggiamento della tesserina originale. Gestione tramite app: La quantità di traffico residuo si controlla in tempo reale dallo smartphone, con la possibilità di effettuare ricariche in pochi passaggi ove necessario.

Comprendere il funzionamento del roaming internazionale come risparmiare diventa semplice una volta eliminata la dipendenza dai pacchetti standard dei gestori tradizionali, scegliendo una soluzione flessibile adatta alle reali esigenze del tragitto.

Compatibilità del dispositivo e passaggi per l’attivazione

Prima di optare per questa soluzione, è necessario verificare che il proprio smartphone supporti la tecnologia integrata e non presenti blocchi operatore. La maggior parte dei dispositivi usciti negli ultimi anni — inclusi i modelli Apple iPhone da XS in poi, le serie Samsung Galaxy S ed Edge recenti e la linea Google Pixel — offre piena compatibilità.

Per configurare la connessione prima della partenza:

Verificare nelle impostazioni di rete del telefono la voce dedicata alle schede virtuali o alla gestione SIM. Scegliere l’offerta dati desiderata in base alle giornate di permanenza e al Paese da visitare. Scansionare il codice inviato tramite email o completare l’installazione tramite l’applicazione ufficiale del servizio. All’arrivo nel Paese di destinazione, attivare il roaming dati limitatamente alla sola scheda secondaria appena installata.

Pianificare la connettività digitale prima di partire garantisce la tranquillità di poter utilizzare subito mappe, servizi di trasporto e messaggistica, concentrandosi unicamente sull’esperienza del viaggio.

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