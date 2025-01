Viadotto Cassibile: chiusura temporanea e limitazioni al traffico sulla SR-Gela per lavori di ispezione

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato l’attuazione di importanti limitazioni al traffico veicolare sulla Siracusa-Gela, per consentire l’esecuzione di indagini e ispezioni strutturali previste nell’ambito dell’Accordo Quadro in corso. Tali attività, che mirano a garantire la sicurezza delle infrastrutture autostradali, richiedono interventi specifici sul viadotto Cassibile, al Km 11+993 della SR-Gela.

Modifiche alla viabilità

Con decorrenza immediata e fino al termine delle esigenze operative, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale sul viadotto Cassibile. I veicoli in transito in direzione Siracusa saranno obbligati ad uscire allo svincolo di Avola e potranno rientrare in autostrada dallo svincolo di Cassibile.

Lavori in corso per la sicurezza

Il CAS ha sottolineato che tali provvedimenti sono adottati in via cautelativa per permettere il controllo approfondito delle strutture e garantire l’integrità e la sicurezza dell’infrastruttura autostradale. L’Accordo Quadro, che prevede un piano sistematico di verifiche e interventi, rappresenta un impegno concreto verso la manutenzione straordinaria e l’efficienza delle autostrade siciliane.

Disagi previsti e raccomandazioni

Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione alla segnaletica presente e a pianificare con cura i propri spostamenti, tenendo conto di eventuali disagi. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul sito ufficiale del CAS o tramite i canali informativi dedicati.

La durata effettiva delle limitazioni dipenderà dall’andamento dei lavori, ma il CAS ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

