Via libera per la pulizia nei due tratti di spiaggia ispicese che ospitano i nidi di tartarughe

Di quotidiano riscontro le lamentele da parte dei bagnanti che da settimane contestano la mancata pulizia dei due tratti di arenile fra Santa Maria del Focallo a Marina di Marza dove due mamme tartarughe della specie caretta-caretta hanno scelto di deporre le uova per la riproduzione. Da giorni, infatti, la presenza dei due nidi e l’attesa della schiusa delle uova da una parte e la presenza di alghe e rifiuti lasciati sulla spiaggia sabbiosa per evitare che venisse “disturbata” la cova sono stati i due elementi attorno ai quali si acceso un vivace dibattito. La soluzione di ripulire la spiaggia manualmente è apparsa molto costosa mentre il rischio che la pulispiaggia meccanica desse “fastidio” ai due nidi di tartarughe è stato un deterrente.

Il nodo è stato sciolto con l’interpello ai volontari del Wwf su come intervenire per mantenere da un lato il decoro delle spiagge e dall’altro l’incolumità del nido.

“Le spiagge di Ispica interessate dai nidi di tartarughe caretta caretta potranno essere pulite regolarmente, anche con mezzi meccanici. Un eccesso di prudenza del Comune di Ispica aveva bloccato la pulizia di due lunghissimi tratti di spiaggia di Santa Maria del Focallo con la conseguenza che alghe e rifiuti sono rimasti a suscitare il disappunto dei bagnanti, visto che la lunghezza dell’arenile coinvolto rendeva eccessivamente dispendiosa la pulizia manuale – spiega il consigliere comunale Gianni Stornello – era la presenza di due nidi, individuati e recintati, a indurre il Comune a non fare transitare il pulispiaggia, interpretando in modo estensivo una misura precauzionale che in realtà riguarda le spiagge comprese nelle cosiddette zone Sic (siti di interesse comunitario). La stessa ordinanza della Capitaneria di Porto non contiene divieti in tal senso. Il Wwf regionale intanto ha preso in carico i due nidi, chiarendo che le macchine operatrici non impattano su di essi e che possono quindi svolgere il loro lavoro senza rischi per la cova delle uova. Fatta chiarezza anche sul particolare che nei due tratti di spiaggia in questione non ci sono vincoli ambientali di alcun genere. Dal Wwf, che ringrazio per l’ascolto e la collaborativa disponibilità, il via libera. I due tratti di spiaggia possono adesso tornare ad essere puliti come tutto il resto del litorale”.