Via libera del Ministero al “Cataudella” di Scicli. Si parte con l’acquisto di attrezzature green e sostenibili

I tempi annunciati nello scorso mese di giugno sono andati interamente rispettati. Nessun ritardo anzi il ruolino di marcia fa pensare che ad inizio di anno scolastico arriverà la fornitura prevista. L’avviso pubblico che dà l’avvio al progetto, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, è a firma del dirigente scolastico Enzo Giannone. Lo stesso che ha “pensato” e soprattutto voluto il cambio di rotta per l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” con nuovi laboratori didattici green e sostenibili. Si parte con l’acquisto delle attrezzature che permetteranno agli studenti di lavorare con sistemi innovativi e formarsi con sistemi di ultimissima generazione. Il “Cataudella” lo farà grazie al finanziamento di 350mila arrivato dal PON Scuola in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione. Ne beneficiano le scuole con indirizzo alberghiero, agrario, nautico o aeronautico. Nell’istituto sciclitano attese attrezzature per l’indirizzo alberghiero e per l’indirizzo agrario.

Quali sono queste attrezzature e con cosa potranno lavorare, formarsi e perfezionarsi gli studenti che frequentano il “Cataudella”.

All’Alberghiero attesi un mantecatore-sorbetteria per gelato e temperatrice cioccolato, la macchina per ghiaccio, un forno per pizzeria e pasticceria, la planetaria impastatrice, la sfogliatrice a rulli, la macchina per il sottovuoto, alcuni piani cottura, le piastre ad induzione, alcuni scaldavivande, friggitrici, bollitori. In programma anche una vetrina espositiva refrigerata, la macchina da caffè, il banco bar per sala ristorante, carrelli flambè, chafing dish, distributori bevande calde e fredde. Nel modulo dell’indirizzo agrario due trattori e macchine per la lavorazione del terreno, una stazione di rilevamento GNSS – GPS, strumenti da laboratorio, bancali flusso e riflusso per florovivaismo e floating system e lavori di sistemazione agraria.

Presto l’installazione e la dotazione delle nuove attrezzature.

“Siamo riusciti a rispettare i tempi previsti nel progetto finanziato per 350mila euro – spiega il Preside Enzo Giannone – l’impegno del personale amministrativo e degli uffici della scuola è stato massimo. Non possiamo non essere soddisfatti del come cammina la macchina operativa del nostro Istituto. Nonostante i tempi molto ristretti, che il Ministero dell’Istruzione ci ha dato per la realizzazione del progetto, siamo riusciti nell’intento”.