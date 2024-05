Ruba un motorino a Modica: beccato dalla Polizia

Arrestato dalla Polizia, si era impossessato di un motorino nei pressi della Galleria Solaria a Modica. Questo mercoledì mattina un giovane accompagnato dagli agenti è comparso davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa. Ha ammesso i fatti.

Avrebbe detto al giudice di non aver resistito alla tentazione di risparmiarsi una lumga camminata perché era stanco e non dormiva da parecchio. Ha visto il motorino con le chiavi attaccate e ci è salito in sella.Il giudice ha convalidato l’arresto e ha sottoposto il giovane all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. foto di repertorio

