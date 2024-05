Tutelare e supportare gli anziani: a Ragusa è attivo il progetto SU.PRE.MO.

Il progetto “SU.PRE.MO. – lotta all’ageismo”, attivato dal Comune di Ragusa con il finanziamento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e con l’approvazione della Prefettura di Ragusa e del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica, mira a supportare le persone anziane dai 67 anni in su. Il progetto include attività di attenzione domiciliare per rispondere ai desideri, ansie, esigenze e preoccupazioni degli anziani, su richiesta delle persone interessate.

Il progetto che tutela gli anziani

Un elemento chiave del progetto è il servizio di tutela degli anziani contro le truffe. Gli anziani autosufficienti, spesso vittime di truffe e che vivono soli o senza la costante protezione dei familiari, possono beneficiare di questo servizio. È attivo un numero di pronto intervento sociale (338 983 9818) disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, compresi domeniche e festivi, per fornire immediato supporto agli anziani vittime di truffe o a rischio di truffa.

Sono stati realizzati opuscoli informativi con consigli per proteggersi dalle truffe, che saranno distribuiti nei luoghi frequentati dagli anziani e dai loro familiari, come il Centro Diurno Comunale, le Parrocchie e alcuni uffici comunali (Anagrafe e Tributi).

L’Assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari opportunità, Elvira Adamo, ha sottolineato l’importanza del progetto non solo per contrastare le condizioni di rischio a cui sono esposte le persone anziane, ma anche per combattere i pregiudizi legati all’ageismo. Il progetto include azioni di supporto psicologico, per aiutare gli anziani a superare il trauma delle truffe e a mantenere la fiducia nelle proprie capacità. Gli opuscoli sono stati realizzati con testi accessibili e grafiche esplicative per rendere i contenuti chiari e immediatamente comprensibili.

