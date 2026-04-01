Via libera all’appalto da 9 milioni: nasce la nuova scuola Lipparini-Miccichè a Scicli

Un investimento senza precedenti per l’edilizia scolastica siciliana e, soprattutto, per il futuro della comunità di Scicli. È stato approvato il progetto esecutivo della nuova scuola Lipparini-Miccichè in piazza Italia, aprendo ufficialmente la strada alla gara d’appalto da quasi 9 milioni di euro.

A gestire la procedura sarà la Centrale Unica di Committenza di Comiso, che avrà il compito di individuare l’impresa esecutrice dei lavori. Un passaggio decisivo, che segna l’ingresso dell’opera nella sua fase concreta.

Il via libera è arrivato al termine della conferenza di servizi definitiva, svoltasi nella sala giunta del Municipio di Scicli. All’incontro hanno preso parte il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone, i progettisti, il soprintendente Antonino De Marco, oltre ai rappresentanti dell’Asp di Ragusa e agli enti coinvolti nell’iter autorizzativo.

Il progetto porta la firma di un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dalla Sidoti Engineering Srl, incaricata della progettazione dell’opera. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 8 milioni e 993 mila euro, configurandosi come il più grande finanziamento destinato all’ammodernamento di una scuola in Sicilia.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Tra questi l’ingegnere Andrea Pisani, che ha seguito l’intero iter progettuale, l’assessore regionale Mimmo Turano e il deputato Nino Minardo per il sostegno istituzionale.

La nuova scuola Lipparini-Miccichè sarà una struttura all’avanguardia: progettata secondo criteri di alta efficienza energetica, risponderà alle più moderne esigenze della didattica e sarà inserita armoniosamente nel contesto architettonico del centro storico di Scicli.

Si tratta, a tutti gli effetti, dell’opera pubblica più attesa e significativa degli ultimi decenni per la città. Un intervento destinato non solo a migliorare l’offerta educativa, ma anche a rappresentare un simbolo di rinascita urbana e investimento sul futuro delle nuove generazioni.

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