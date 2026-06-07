Via dell’Arno a Pozzallo verso la normalità: riaperta parte della carreggiata, presto conclusi i lavori

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Dopo giorni di inevitabili disagi per automobilisti e residenti, arriva un primo importante segnale di ritorno alla normalità lungo Via dell’Arno, uno dei tratti viari interessati da interventi legati alla sicurezza del territorio.

E’ stata infatti riaperta una parte della carreggiata, consentendo una migliore circolazione dei veicoli e alleggerendo le criticità registrate nelle ultime settimane. Un risultato che non è stato semplice da raggiungere, ma che rappresenta un passaggio fondamentale verso il completamento delle opere in corso.

Secondo quanto comunicato, i lavori stanno procedendo regolarmente e già nei primi giorni della prossima settimana la situazione potrebbe tornare completamente alla normalità, con il pieno ripristino della viabilità. Gli interventi in corso rientrano in un più ampio programma di messa in sicurezza idrogeologica del territorio, finalizzato a ridurre i rischi legati a fenomeni meteorologici intensi e a garantire una maggiore tutela per cittadini e infrastrutture.

Non solo Via dell’Arno. Con la conclusione dell’anno scolastico riprenderanno anche i lavori per la sistemazione della cosiddetta “vasca” di Raganzino, un’opera considerata strategica nell’ambito delle attività di prevenzione e gestione delle criticità idrauliche della zona. Si tratta di interventi particolarmente attesi, che se da un lato hanno comportato inevitabili disagi alla circolazione e alla quotidianità dei residenti, dall’altro sono ritenuti essenziali per migliorare la sicurezza del territorio e prevenire possibili emergenze future. L’obiettivo adesso è completare le opere nei tempi previsti, restituendo piena funzionalità alle aree interessate e archiviando una fase che ha richiesto pazienza e collaborazione da parte della cittadinanza.

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