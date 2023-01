Vi ricordate la natività fra i rifiuti a Vittoria? Oggi è stato dato alle fiamme il sito. VIDEO

Un incendio è divampato stamani intorno alle 10.45 in contrada Monte Calvo, all’interno dell’ex pista di atletica, Vittoria. Ignoti, hanno dato fuoco ai numerosi rifiuti presenti nell’area. In particolare, sono stati dati alle fiamme i frigoriferi che erano abbandonati sul posto e l’area che aveva accolto durante il periodo natalizio la “Natività fra i rifiuti”, , l’iniziativa del comitato Terre Pulite che, quotidianamente, denuncia lo stato di abbandono dei siti della zona che spesso vengono adibiti a vere e proprie discariche abusive.

Un’opera provocatoria, quella del Comitato, che voleva sensibilizzare le persone, con un simbolico presepe costruito con i rifiuti che si trovavano sul posto, per evitare l’abbandono dei rifiuti e, soprattutto, spingere le amministrazioni competenti a vigiliare attentamente.

Oggi, quel sito è stato dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Forse, sarebbe bastata qualche fototrappola o qualche telecamera opportunamente installata per far desistere gli incivili o per cercare di identificarli. E invece, quel sito di contrada Monte Calvo, continua a essere preso di mira non solo dagli sporcaccioni, ma anche dai piromani.

Certo, appare strana la tempistica: proprio ieri, il comitato Terre Pulite, a seguito di opportune segnalazioni, aveva raggiunto due importanti risultati, ovvero il sequestro di due discariche abusive, una all’interno della riserva di Pino D’Aleppo e un’altra vicino al mercato dei fiori. Una coincidenza? Forse. Ma a pensare male, in questi casi, non è raro che ci si azzecca.