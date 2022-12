La natività fra i rifiuti. A Vittoria, l’iniziativa del comitato Terre Pulite. FOTO e VIDEO

Al posto del bue e l’asinello per riscaldare il bambin Gesù ci pensano gli pneumatici abbandonati. L’albero di Natale è fatto con manichette, fitofarmaci e materiali di scarto agricoli. La grotta, con altro materiale riutilizzabile. Ed ecco, la natività fra i rifiuti. L’iniziativa, provocatoria e allo stesso tempo intelligente, è stata realizzata dal Comitato Terre Pulite che ha deciso di realizzare un presepe decisamente sui generis all’ex pista di atletica di contrada Monte Calvo per lanciare un messaggio: basta discariche abusive.

Qui, i rifiuti giacciono abbandonati da anni e al momento non sembra profilarsi all’orizzonte nessuna soluzione. Il comitato Terre Pulite non si limita a fare ambientalismo ma, tramite l’utilizzo di foto scattate con il GPS, segnala direttamente alle amministrazioni le discariche abusive.

La situazione di contrada Monte Calvo è emblematica: quella pista di atletica, costata migliaia di ero, giace abbandonata e immersa nei rifiuti.

E allora, l’immagine che ne deriva è una sconcertante verità: se la Madonna, San Giuseppe e il bambin Gesù avessero deciso di rifugiarsi in quel posto, cosa vrebbero trovato? Rifiuti.

Come sempre, speriamo che il messaggio arrivi forte e chiaro non solo a chi continua a gettare i rifiuti in modo sconsiderato, ma anche alle amministrazioni che dovrebbero avere il buon senso di monitorare i punti critici e di punire in modo perentorio e deciso chi si rende protagonista di tali scempi.