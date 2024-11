Verso il riconoscimento della DOP per il pane a pasta dura degli iblei: si è insediato il gruppo di lavoro tecnico-scientifico

Il percorso verso il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) per il pane a pasta dura degli Iblei ha raggiunto una tappa significativa grazie all’avvio ufficiale del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico, insediatosi il 18 novembre presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa. Questo rappresenta un importante sviluppo per la valorizzazione di un prodotto tradizionale che racchiude storia, cultura e caratteristiche peculiari del territorio ibleo.

Le principali iniziative approvate

L’Assessore Giorgio Massari, promotore del progetto, ha guidato la giunta nell’approvazione di tre atti fondamentali per il perseguimento della certificazione DOP:

Atto di indirizzo per ottenere il marchio DOP.

Nomina di comitati organizzativi e scientifici, con la designazione del dott. Riccardo Roccella come coordinatore del comitato organizzatore e del dott. Giuseppe Cicero come coordinatore del comitato tecnico-scientifico.

Protocollo d’intesa tra il Comune di Ragusa, come capofila, e gli altri comuni della provincia per unire le forze in un progetto territoriale.

Questi strumenti puntano a definire un disciplinare che certifica la qualità e le peculiarità del pane, fondato sulle specifiche dei grani locali, farine, lieviti e modalità di produzione tradizionali.

Il comitato tecnico-scientifico

Coordinato dal dott. Giuseppe Cicero, il comitato si avvale di una composizione multidisciplinare, riunendo esperti di alto profilo: Sebastiano Blangiforti (Stazione Sperimentale di Granicoltura per La Sicilia). Paolo Guarnaccia (Università di Catania; Slow Food Italia). Orazio Sortino e Umberto Anastasi (Università di Catania). Alfio Spina (CREA, Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali). Giuseppe Russo (Biologo e ricercatore del Consorzio Gian Pietro Ballatore).

Il comitato avrà il compito di definire il disciplinare DOP, stabilendo le caratteristiche distintive del prodotto e le modalità di certificazione.

Una tradizione che guarda al futuro

Il pane a pasta dura degli Iblei è un prodotto che incarna tradizioni secolari e si distingue per le sue qualità uniche. Questo progetto non si limita a preservare una tradizione locale, ma mira a promuovere il pane su scala più ampia, aprendosi a mercati nazionali e internazionali. Il riconoscimento DOP rappresenterà un volano per l’economia locale, rafforzando l’identità del territorio e stimolando l’interesse dei consumatori.

