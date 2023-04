Verso il Ragusa Pride 2023: una panchina arcobaleno inaugurata a Donnalucata

Si è tenuto ieri il secondo Pride Out, gli appuntamenti organizzati dal Ragusa Pride sul territorio ragusano, in attesa del Ragusa Pride. L’evento si è svolto al Sabir beach club, a Donnalucata. Durante la serata è stata inaugurata una panchina arcobaleno all’interno del locale.

La panchina arcobaleno vista mare ha accolto ieri le numerose persone che hanno partecipato al Pride Out al Sabir beach club, il locale sulla spiaggia di Ponente di Donnalucata.

I Pride Out sono gli appuntamenti ideati dall’organizzazione del Ragusa Pride, ovvero Arcigay Ragusa, Agedo Ragusa, Katastolè prospettive, UAAR, appuntamenti itineranti per abbracciare tutto il territorio, incontrare le persone che vogliono sostenere il Ragusa Pride e la comunità LGBTQIA+, per fare rete e raccogliere fondi.

I PROSSIMI EVENTI DEL PRIDE

Questo è il secondo appuntamento del 2023, il primo si è tenuto nel mese di Marzo al Sertiz Café, a Ragusa, il prossimo si terrà il 12 maggio, nuovamente a Ragusa, al BAM, e vedrà come ospite Natascia Maesi, presidente dell’associazione nazionale Arcigay.

“Le location non sono casuali – specifica l’organizzazione – scegliamo con cura gli spazi che ospitano le nostre iniziative, che devono rispettare determinate caratteristiche: locali accessibili anche con sedia a ruote, spazi sicuri e friendly, che vogliano sostenere e accogliere la comunità LGBTQIA+”.