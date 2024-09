Venti unità a tempo indeterminato. Iblea Acque spa cerca personale. Banditi i concorsi, scadenza il 16 ottobre

Personale per i diversi servizi offerti dalla società che gestisce l’erogazione di acqua nei comuni della provincia iblea. La direzione ha pubblicato i bandi di concorso per l’assunzione di venti unità. Per tutti il contratto è a tempo indeterminato. Il materiale completo riguardanti i concorsi banditi è consultabile nel portale della società. Le domande possono essere presentate entro le 12 del prossimo 16 ottobre.

Ecco le figure per le quali sono stati banditi i concorsi.

I concorsi banditi riguardano l’assunzione di tre dirigenti dei settori (1, 2 e 4) – Livello dirigenziale Ccnl dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità; un tecnico laureato per la sicurezza – Livello settimo Ccnl Gas acqua; quattro tecnici laureati per i settori tecnici – Livello settimo Ccnl Gas acqua; cinque tecnici diplomati per i settori tecnici – Livello quarto Ccnl Gas acqua; cinque contabili diplomati per i settori contabile-amministrativo – Livello 4 Ccnl Gas acqua; due operai – Livello 3 Ccnl Gas acqua.

L’assunzione di personale per colmare i vuoti in alcuni settori.

In formazione da un anno a questa parte l’organico della Iblea Acque spa, che gestisce per conto dei Comuni della provincia i servizi di acquedotto, è apparso fin dall’inizio lacunoso. Tant’è che si è arrivati, ora, alla indizione dei bandi pubblici con percorsi di assunzione che porteranno a comporre, in ogni settore, l’organico della società e garantire i servizi in tutti i Comuni iblei.

