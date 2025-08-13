Venti dosi di cocaina nel sellino della moto: arrestato 22enne

Un 22enne di Ragusa è stato arrestato in flagranza di reato lunedì 11 agosto dai carabinieri a Ragusa perché nel sottosella della moto sulla quale viaggiava aveva venti dosi di cocaina.

Perquisizione e scoperta di marijuana in casa

Alla perquisizione nella sua abitazione, che ne è seguita, i militari dell’Arma hanno trovato circa 38 grammi di marijuana. L’arresto del giovane, che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato convalidato stamani dal giudice La Terra. Il giovane è sottoposto all’obbligo di firma. Il suo legale, l’avvocato Enrico Cultrone ha chiesto i termini a difesa e il processo per direttissima è stato rinviato all’8 settembre prossimo.

