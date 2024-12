Ventennale della Maratona di Ragusa: un evento imperdibile per il podismo italiano

Il 19 gennaio 2025 si terrà la ventesima edizione della Maratona di Ragusa, il primo grande evento della nuova stagione podistica italiana. Un traguardo importante che sarà celebrato con grande entusiasmo, attirando atleti da tutta Italia e da diversi paesi stranieri come Francia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti.

Un Evento di Livello Nazionale e Internazionale

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, assegnerà i titoli regionali della specialità, consolidando la sua reputazione come uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama podistico. L’organizzazione, sostenuta dal Comune di Ragusa, dal Sindaco Peppe Cassì e dall’Assessore allo Sport Simone Di Grandi, prevede un’edizione speciale per celebrare il ventennale con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e degli appassionati.

Non solo Maratona

Oltre alla gara sui classici 42,195 km, ci saranno altre iniziative: la Straragusa (21,097 km), anch’essa inclusa nel calendario nazionale Fidal, Walking di 21 km, organizzata in collaborazione con la Uisp Territoriale Iblei e il gruppo Nord Walking Ragusa, Family Run “Cuori in Movimento”, una corsa non competitiva che coinvolgerà gli ospiti della Clinica del Mediterraneo del centro di Riabilitazione, con partenza da Piazza San Giovanni.

Per info: www.maratonadiragusa.com

© Riproduzione riservata