Vent’anni di passione e memoria: Santa Croce celebra il memorial Giannunzio Mandarà

Un’edizione straordinaria per un traguardo che è molto più di un numero. Il Memorial Giannunzio Mandarà, il torneo di basket più longevo della Sicilia e tra i più duraturi d’Italia, festeggia vent’anni. Dal 9 al 14 giugno, Santa Croce Camerina si trasforma ancora una volta nella casa della pallacanestro giovanile, celebrando non solo lo sport ma anche il ricordo vivo di Giannunzio, giovane atleta e studente prematuramente scomparso, che continua a ispirare una comunità intera.

La presentazione ufficiale si è svolta nella biblioteca comunale, in un’atmosfera intensa ed emozionante. Presenti il sindaco Peppe Dimartino, l’assessore allo Sport Davide Mandarà, il tecnico della Vigor Giancarlo Distefano, il padre di Giannunzio, Carmelo Mandarà, e il direttore sportivo della Virtus Eirene Ragusa, Alessandro Scrofani. A suggellare il momento, le struggenti note del violino del maestro Riccardo Di Pasquale.

Durante l’incontro, un annuncio carico di significato ha colpito il pubblico: il nuovo playground che sorgerà nel piazzale D’Annunzio sarà intitolato proprio a Giannunzio Mandarà. Un gesto simbolico, che trasforma uno spazio urbano in luogo della memoria, della socialità e della passione sportiva.

Il torneo, articolato e con una partecipazione crescente, vedrà in campo squadre maschili e femminili come Vigor Santa Croce, Ad Maiora Ragusa, Olympia Comiso, Vigor Vittoria e Ciavorella Scicli. In particolare, è in formazione una nuova squadra femminile locale, segno che il memorial non è solo celebrazione, ma anche seme di futuro.

«Vent’anni di questo memorial sono anche vent’anni di storia della nostra città», ha dichiarato il sindaco Dimartino. «Un evento che unisce generazioni, famiglie, società sportive. Un esempio di passione e continuità, che dobbiamo alla dedizione di Giancarlo Distefano e del professore Mandarà».

