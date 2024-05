Vandali in azione a Scicli. La notte scorsa hanno tagliato i copertoni di alcune auto in sosta

Il grave atto delinquenziale si è verificato nottetempo in via San Giuseppe, una strada del centro storico che ricade in uno dei più antichi e popolosi quartieri della città. Ignoti hanno preso di mira alcune auto in sosta e ad esse hanno tagliato i copertoni rendendo inutilizzabili i mezzi se non prima del cambio ruote. Increscioso il fatto che rientra in un raid delinquenziale fortemente preoccupante.

UNA DECINA I MEZZI PRESI DI MIRA

Una decina i mezzi presi di mira. Chi ha agito lo ha fatto nottetempo nella speranza di non essere visto. Sono in corso le letture dei sistemi di videosorveglianza al fine di individuare gli ignoti autori del grave atto.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata