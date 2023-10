Vandali all’ex ospedale San Martino di Modica Alta

E’ stato danneggiato l’ex ospedale San Martino di Modica Alta. I vandali hanno preso di mira la struttura che è di proprietà dell’Asp di Ragusa che, in seguito a questi fatti, ha sporto denuncia ai carabiniri.

I DANNI

In particolare, è stato forzato il portone d’accesso principale alla struttura da via San Martino, è stato rotto il vetro di un accesso secondario, danneggito il cortile interno e diversi estintori. L’Azienda aveva già effettuato un sopralluogo e temporaneamente ripristinato i danni lunedì mattina, ma nella serata del 9 ottobre l’edificio è stato nuovamente preso di mira.

I SOPRALLUOGHI

L’Asp, per questi motivi, ha chiesto l’intervento delle autorità per prevenire ulteriori episodi di questo tipo. Nei prossimi giorni, verranno adottate misure per rafforzare la sicurezza, compreso il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Inoltre, l’ex ospedale è stato oggetto di sopralluogo anche da parte del sindaco di Modica, Maria Monisteri, per valutare un suo eventuale utilizzo futuro.