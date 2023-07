Valerio Puma continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore al Ragusa Calcio

Valerio Puma continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore nell’Asd Ragusa Calcio 1949. La conferma della sua presenza nello staff tecnico è un segno di continuità e stabilità per la squadra. Puma sembra essere entusiasta di lavorare con il nuovo tecnico, Giovanni Ignoffo, e spera di trarre grandi insegnamenti da lui. La sua disponibilità e la determinazione nel dare il massimo sono lodevoli e dimostrano il suo impegno nei confronti della squadra.

Inoltre, Valerio Puma si sente fortunato a poter contribuire alla causa del Ragusa, soprattutto perché è nato in quella zona. Questo gli dà un senso di appartenenza e una connessione speciale con la squadra. È fiducioso che la società stia facendo il massimo per costruire una squadra di alto livello e prevede che ci saranno grandi soddisfazioni in futuro.