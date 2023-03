Vaccino anti covid in provincia: nuovi orari e nuovi luoghi di somministrazione

Si rimodulano gli orari e i punti di somministrazione del vaccino anti covid in provincia di Ragusa. L’Asp, infatti, a partire da giovedì 9 marzo, riorganizza gli orari e i luoghi, tenendo conto dell’affluenza da parte della popolazione.

NUOVI ORARI

Ognuno dei tre ambulatori individuati nei distretti di Ragusa, Modica e Vittoria garantirà l’erogazione del servizio due volte a settimana (mattina e pomeriggio) secondo il seguente schema:

Ragusa, Ambulatorio vaccinale di via A.Licitra 11 – Mercoledì 8.30-12.30 / Giovedì 15-17

Modica, Ambulatorio vaccinale di via A.Moro – Venerdì 8.30-12.30 / Martedì 15-17

Vittoria, Ambulatorio vaccinale di via Nicosia 27 – Lunedì 8.30-12.30 / Giovedì 15-17



Per prenotarsi basta chiamare il numero verde 800 050510 o presentarsi nei punti vaccinali indicati.